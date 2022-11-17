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Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 17.11.2022, 12:18
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Doğu Anadolu ekibi, Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamladı. Sarı-siyahlılarda savunma oyuncusu Barış Başdaş, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kaplanlarda Barış dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan sarı-siyahlı ekip, Pendikspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.