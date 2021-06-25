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Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi’yi renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 25.06.2021, 23:11
Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi’yi renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geride kalan süreçte 2 oyuncuyu renklerine bağlayan Doğu Anadolu ekibi, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2,+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yeni Malatyaspor, söz konusu sosyal medya paylaşımında,”Transfer | Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi” ifadelerine yer verdi.
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