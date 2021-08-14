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Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek ile anlaştı
Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 14.08.2021, 17:27
Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.Doğu Anadolu ekibi ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Sarı-siyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, Yomraspor’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.