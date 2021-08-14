banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu

Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 14.08.2021, 17:27
Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğu Anadolu ekibi ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Sarı-siyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, Yomraspor’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yorumlar (0)
28°
açık