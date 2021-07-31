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Yeni Malatyaspor Mete Sevinç’le anlaştı

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 31.07.2021, 13:58
Yeni Malatyaspor Mete Sevinç’le anlaştı
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Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Doğu Anadolu ekibi transferi sosyal medya hesabından, ‘Hoş geldin Mete Sevinç’ paylaşımıyla duyurdu.
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