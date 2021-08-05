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Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 05.08.2021, 14:52
Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı siyahlılar, son olarak Hekimoğlu Trabzon FK’dan 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibi transferi sosyal medya üzerinden “Hoş geldin Mert Miraç” paylaşımıyla duyurdu.
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