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‘Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti

Yeni Malatyaspor TV’de yorumculuk yapan Kürşad Günata ortaya attığı iddia üzerine canlı yayında bıyığını kesti.

Spor 15.05.2021, 21:26
‘Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti

Yeni Malatyaspor TV'de yorumculuk yapan Kürşad Günata, geçtiğimiz haftalarda ‘Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' demişti. Yeni Malatyaspor, 41 hafta sonunda 45 puan toplayarak ligde kalmayı garantiledi. Spor yorumcusu Günata da ortaya attığı iddia üzerine bugün canlı yayında bıyığını kesti.

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