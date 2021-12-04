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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 04.12.2021, 11:57
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra evinde Galatasaray ile berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Konyaspor maçından galip gelerek hem küme düşme potasından kurutulmak hem de galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Her iki takımın da aralarında oynadıkları 8 müsabakada 2’şer galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.