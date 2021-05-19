Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la 12 maçta 14 puan topladı

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 12 maçta 14 puan topladı.

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 12 maçta görev aldı. Buz, Doğu Anadolu ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılırken, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde de 14 gol gördü.

Ligin sona ermesiyle 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 15. sırada yer aldı.