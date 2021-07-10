Yeni Malatyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor.

Doğu Anadolu ekibi, Malatya’da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yaptı. Günde 2 antrenman yaprak kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un Abant’ta ki ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak. Sarı-siyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak. Yeni Malatyaspor’un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos’ta son bulacak.