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Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u konuk edecek

Lig’in 41. haftasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Süper Lig’de 2. kez karşı karşıya gelecek.

Spor 10.05.2021, 12:21
Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u konuk edecek

Lig’in 41. haftasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Süper Lig’de 2. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Müsabaka yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Süper Lig’de 2.kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın sezonun ilk yarısındaki müsabakasını Yeni Malatyaspor 2-1’lik skorla kazanmıştı. Lig’de 40 hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor’un 44, Hatayspor’un 60 puanı bulunuyor.
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