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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 25.02.2022, 13:28
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK tesislerinde, Teknik Sorumlu Alaatin Gülerce yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmalarla devam etti.
Sarı-siyahlı ekipte cezalı durumda olan Sadık Çiftpınar idmanda yer aldı.