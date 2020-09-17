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Yeni Malatyaspor haftanın açılış maçında Göztepe’yi ağırlayacak

YENİ MALATYASPOR HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINDA GÖZTEPE’Yİ AĞIRLAYACAK

Spor 17.09.2020, 15:15
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Yeni Malatyaspor haftanın açılış maçında Göztepe’yi ağırlayacak

Süper Lig’in 2. haftasının açılış maçında cuma günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kazanarak moral bulmak istiyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, Göztepe maçıyla yeni sezonun ikinci maçında stadında boy gösterecek.

10 yeni isimle sözleşme imzalayan Yeni Malatyaspor, sakatların da iyileşmesiyle Göztepe karşısına yenilenmiş kadrosuyla çıkacak. Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-siyahlılar, takıma 4 yeni isim daha dahil edecek.

Sezonun ikinci maçına cuma akşamı evinde Göztepe müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Sakatlıkları düzelen Hadebe ve Lukoki’nin de bu maçta forma giymeleri bekleniyor. Tetteh’in ise tek devre görev alması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor - Göztepe müsabakası cuma günü saat 20.00’de oynanacak.

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