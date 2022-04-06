banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

Yeni Malatyaspor, Genel Kurul’a gidiyor

Yeni Malatyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek aday olmayacağını açıkladı.

Spor 06.04.2022, 22:36
Yeni Malatyaspor, Genel Kurul’a gidiyor

Yeni Malatyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 8 yıldır Yeni Malatyaspor’da başkanlık görevini sürdüren Gevrek 24 Nisan’daki Genel Kurul’da aday olmayacağını belirttiği açıklamasında, "2014 yılının Haziran ayında çıkmış olduğumuz bu dava yolunda, çok yıpranacağımızı bilerek ve buna talip olarak çıktık. Doğduğumuz topraklara, özlenen futbol heyecanı geri getirilmeli düşüncesiyle bu zorlu mücadeleye girme kararı aldım. Malatya futbolu 2. Ligd’e olmamalı, yeniden Süper Lig’e hatta UEFA’ya gidebilmeli ve ben bunun hayaliyle bu göreve talip oldum. Biliyorum ki ben bu düşüncelerimi o günlerde dostlarımla büyüklerimle paylaştığımda, yüzlerinde bir tebessümle onlar dahi bunun olacağına ihtimal vermiyorlardı. Doğruydu kolay değildi ama Malatyalı olmanın vermiş olduğu gurur ve azimle göreve talip olduk" dedi.

"8 yılda büyük başarılara imza attık"

8 yılda büyük başarılara imza atıklarını kaydeden Gevrek, "8 yıl içinde çok büyük başarılar bizlere nasip oldu. Bildiğiniz üzere 2014-2015 sezonu sonu 2.lig şampiyonluğu , 2016-2017 sezonu 1.lig şampiyonluğu , 2018-2019 Sezonu sonu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi derken 5 Sezondur Malatya futbolu, mazisine ve ismine yakışır bir şekilde ait olduğu Süper ligde temsil edildi. Görev süremiz boyunca en önemli hizmet kriterimiz finansal disiplinden taviz vermeden , borç yükü oluşturmadan , sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla Kulübümüzün ayakta kalması oldu. Bu amaçla, özellikle Şehrimizin dinamiklerini çok yormadan ,en önemli gelir kaynaklarımızın Naklen yayın, sponsorluk ve Futbolcu Bonservis gelirleri üzerine oluşturulan kısıtlı bütçelerle ligde mücadele etmeye çalıştık. 2019-2020 sezonu öncesinde bunu başarılı ve borçsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz, tüm Malatya kamuoyunun bildiği bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Kulübün içerisindeki bulunduğu mali tabloya da değinen Gevrek, "Pandemi dönemi ile birlikte ekonomik açıdan küresel bir krizin başladığı bir dönemde, şehrin dinamiklerinden çok büyük destekler alan diğer şehir takımlarıyla mücadeleye ve rekabete devam edebilmek için ilk defa 2019-2020 sezonu sonunda şehrimizin büyüklerinin kapılarını çalarak, rekabet ettiğimiz takımların aldığı desteklere nazaran çok düşük ölçülerde destek istedik. O günün şartında bu desteklerin verilmemesi halinde 2-3 sezon sonra kulübümüzün önünde oluşabilecek borç yükü noktasında uyarılarda bulunmak adına her siyasimize kayıt altına alınması ve olayın ciddiyetinin bilincinde olunması adına birer mektup yazarak kendileriyle paylaştım. Kendileriyle paylaşırken de özellikle dile getirdiğim konular kulübümüzün en önemli geliri olan naklen yayın gelirinin yayıncı kuruluşun indirim talebi ve TFF’nin bunun kabul etmesi sonucu kulübümüz çok ciddi bir gelir kaybı yaşadığı, yabancı futbolcuların sözleşmelerinin tamamının döviz üzerinden olduğu döviz kurundaki yükselmenin çok ciddi bir kur farkı oluşturduğu, yabancı futbolcu ihtarlarının bulunduğu bu ihtarların zamanında ödenmemesi halinde tek taraflı fesihlerin olacağı ve bu durumun sonunda Kulübümüzün FIFA nezdinde çok ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalacağı, bugün bu rakamların ödenmemesi halinde maksimum 2 yıl sonra bu rakamın 10 katının ödenmek zorunda kalacağı konulardı. Gelinen noktada gerek 2019-2020 sezonu sonunda özellikle yabancı futbolcuların tek taraflı fesihleri sonucu CAS nezdinde kabul görünen fesih tazminatları, gerek hali hazırdaki futbolcularımızın biriken tahakkuk etmiş alacakları, kur farkları, naklen yayın gelirlerindeki düşüş gibi olumsuz parametreler sebebiyle kulübümüz ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğazdan geçmeye çalışmaktadır. Bu durum halihazırda aşılabilir bir seviyede iken çok acil bir şekilde şehrimizin siyasilerinin, iş adamlarımızın Yeni Malatyaspor etrafında kenetlenerek, bu şehre olan vefa borcunun ödenmesi maksadıyla destek vermeleri elzemdir" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra da Yeni Malatyaspor Kulübü’nün emrinde ve yanında olacağım"

Görev süresi içerisinde kendine destek veren herkese teşekkür ederek helallik isteyen Gevrek 24 Nisan’daki Genel Kurul’da aday olmayacağını ifade ederek, "Bugüne kadar vermiş olduğum tüm mücadeleyi Malatya futbolunun iyiliği adına verdiğimin, tartışmalar yaşadığım şehrin ileri gelenleriyle bugün problemli olmamın tek sebebinin Malatya futbolunun iyiliği adına olduğunun bilinmesi tek arzumdur. Kulübümüzün gelmiş olduğu duruma yürekten üzülen taraftarlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. 8 yıl boyunca beraber yol yürüdüğüm bana inanan ve destek olan tüm yöneticilerimize , kulüp personeline teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini istiyorum. En az benim kadar bu süreçte yıpranan , zaman ayırıp ilgilenemediğim çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Benim bu hayattaki en büyük sevdam Yeni Malatyaspor’dur. Ben sevdamdan vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Bundan sonra da Yeni Malatyaspor Kulübü’nün emrinde ve yanında olacağım. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda aday olmayacağımı belirterek , 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ederiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
açık