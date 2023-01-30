Yeni Malatyaspor, galibiyet hasretine lider karşısında son verdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, sahasında lider Eyüpspor’u mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.

Pazar günü evinde konuk ettiği Lig lideri Eyüpspor’u 2-1 lik skorla mağlup eden sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla ligde 3 maç aradan sonra galip geldi. Yeni Malatyaspor’da Maçın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Burak Kavlak, takımını 10 kişi bıraktı. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika mücadeleye 10 kişi devam eden Doğu Anadolu ekibi, bu süre zarfında kalesini gole kapatarak maçın galibi oldu. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk galibiyetini elde eden kaplanlar, bu galibiyet ile birlikte 13 olan puanını 16’ya yükselterek 16. sıradaki Altınordu ile puan farkını 1’e indirdi.

Yeni Malatyaspor ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.