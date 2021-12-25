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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Marius Sumudica ise sürekli değişen oyun sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Her oyunun kendi hikayesi vardır, her oyun farklıdır” dedi.

Spor 25.12.2021, 13:42
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Marius Sumudica ise sürekli değişen oyun sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Her oyunun kendi hikayesi vardır, her oyun farklıdır” dedi.

Ligde kötü bir sezon geçiren Doğu temsilcisi Yeni Malatyaspor, yarın İstanbul’da Fenerbahçe’ye karşı oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen hazırlıkları bugünkü antrenman tamamlayan sarı-siyahlılar, akşama doğru özel uçakla İstanbul’a hareket edecek.

Yarın Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal, Serkan Çimen ve Ceyhun Sesigüzel hakem üçlüsü yönetecek.

Sumudica: "Aynı gemideyiz"

Öte yandan Teknik Direktör Maruis Sumudica’da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sürekli oyundaki sistem değişikliğine yönelik eleştirilere cevap veren Rumen teknik adam, Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, “Kayseri maçının taktik detaylarını soran mesajlar olduğunu görüyorum. Ben dürüst bir adamım ve siz beni böyle tanıyorsunuz. Hepinizin şunu bilmesini istiyorum. Her oyunun kendi hikayesi vardır, her oyun farklıdır. Evimde Alanya’yı 4-2-3-1’e çevirdiğimde 6-2’lik skorla mağlubiyet aldık. Aynı zamanda Altay ve Adana’yı savunmada 5 adamla oynayarak kazandık. Ayrıca Konya ve Galatasaray ile berabere kaldık. Taktik sistemden dolayı Kayseri ile berabere kalmamıştık. İkinci yarıdaki tüm istatistikler üstün olduğumuzu gösteriyor, ancak futbolda ne olursa olsun gerçekten kontrol edemeyeceğiniz şeyler var. Bu, 4-2-3-1’i kullanmayı bırakacağımız anlamına gelmiyor, ancak her oyuna ve rakibe uyum sağlamamız gerekiyor” dedi.

Bazı taraftarların sosyal medyadan ilk 11’de olması gereken oyuncuların isimlerini önerdiğini de ifade eden Sumudica, “Adil bir teknik adam olup olmadığıma karar vermeniz için sizi antrenmana davet ediyorum. Birlik halinde kalmalı ve yukarıya tırmanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Burada hepimiz aynı gemideyiz. Oyuncular, teknik heyet ve ben Malatya’da sporseverleri mutlu etmek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gevrek PFDK’da

Bu arada ligin son haftasında Malatya’da oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası sahaya inerek hakemlerin üzerine yürüyen Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile maç sonu yayıncı kuruma açıklama yapan Sadık Çiftpınar, Kulüp Yardımcı Antrenörü Murat Uçkun, Kulüp Görevlisi Berkay Altınışık da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Başkan Gevrek hakkında 400 günlük hak mahrumiyeti ve yüklü miktarda para cezası da verilmesi bekleniliyor.

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