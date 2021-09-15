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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 15.09.2021, 10:27
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’de 4 maçta 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü saat 20.00’de FAtih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenmanda Benjamin Tetteh ve Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışmalarına başladı.

Sakatlıkları devam eden Ertaç Özbir ve Karim Hafez ise bireysel çalışmalarına devam etti.

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