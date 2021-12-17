Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaydaki sekizinci akftif uydumuz oalcak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 17.12.2021, 15:01
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, çeşitli çalışmalarla devam etti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Rizespor ise ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Malatya ekibi bu kritik maçtan mutlak galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.