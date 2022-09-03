Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, maça biraz gergin başladıklarını söyledi. İlk 6-7dakika biraz bocaladıklarını da ifade eden Arslan, "Sonrasında pozisyonlarımız da oldu, o sıra golü bulabilirdik. Hafta içi idmanlarda Philip ve Hagi Osman ile çalıştık, ancak lisansları çıkmayınca Jospin’e döndük, oda bizi yine yalnız bıraktı, birazda lades olduk" dedi.

Hafta içi antrenmanlarda daha çok yan toplardan yedikleri gollere karşı çalıştıklarını da ifade eden Arslan, "2 gün boyunca yan top çalıştık, duran topu çözelim derken kontra ataklardan kötü yakalandık. Penaltı 10 kişi, penaltı 9 kişi ondan sonra çok maç için söylenecek bir şey yok ama 9 kişi bile olsa maçı yönetemeyen bir hakem triosu, zor yani kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Sadece bir maç kazandık"

Sezonun ilk 3 puanını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın başında her iki takımın da üstünlük kurmak için mücadele ettiğini söyledi. Zaman zaman kendilerinin zaman zaman ise Yeni Malatyaspor’un üstün olduğu dakikaların olduğunu belirten Korkmaz, "Penaltı, kırmızı karttan sonra hem oyunu hem skoru aldık. Sadece bir maç kazandık yola devam" dedi.

Yeni Malatyaspor’un genç bir kadroya sahip olduğunu da ifade eden Korkmaz, "Çok coşkulu oynayan genç oyuncuları var. Eyüp maçında duran toptan, yine Bodrum maçında da duran toptan gol yediler. 4 tane duran toptan gol yediler. Akan oyunda daha iyiler, duran topta zaafları var dolayısıyla bu genç oyuncular ligi kavradıkça daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.