Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, Bodrumspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor’da ilk maçına mağlubiyetle başlayan Teknik Direktör Yılmaz Vural, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyunun geneline baktıklarında 5 gol pozisyonu bulan Bodrumspor’un 3 gol kaydettiğini hatırlatan Vural, bireysel hatalarından dolayı mağlup olduklarını söyledi. İkinci yarıya başlarken Yakup’un kaçırdığı mutlak gol pozisyonunun da maçın önemli anlarından biri olduğunu ifade eden Vural, “Bakıldığında çok ciddi pozisyonlarımız vardı karşılaşmada. Baskılı oynuyoruz, oynanan oyundan memnunum. 76. dakikada yediğimiz gol hakikaten takımın gardını düşürmedi ama tabii iyi oynuyorduk, pozisyonları sonuçlandırabilseydik. 3-1 biten maçta kime ne anlatacaksınız. Maalesef futbol yalnızca iyi oynayanların kazandığı bir oyun değil. Ben maç bittikten sonra çocuklarla görüştüm, daha bizim kaybetme hakkımız var. Yalnızca 10 maç kazanmak zorundayız” dedi.

Kazanmayı çok istedikleri bir maçtan mağlubiyet ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Vural, bundan sonrası için de ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Kazanmak adına ne yapılması gerekiyorsa bunun için mücadele edeceklerini kaydeden Vural, “Biz de ilk defa ciddi bir maçta oyuncuları görmüş olduk. Yaptığımız oyuncu seçimlerini gördük. Bu maçta da oyuncuları bir tık daha tanımış olduk. Bundan sonra oyuncu seçimi, maçtaki performansları ve 14 futbolcuyu daha iyi değerlendirebileceğiz” şeklinde konuştu.

TFF’nin 3 puan silme cezasına yapılan itirazlarının da sürdüğünü ve bunla ilgili gelecek cevabı da merakla beklediklerini belirten Vural, takım olarak mutlaka 10 maç kazanarak 40 puanın üstünde kalmaları için mücadele edeceklerini söyledi.

Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Malatya deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Her maçın olduğu gibi bu maçında kendileri için zor ve önemli bir maç olduğunu belirten Taşdemir, “Yeni hocası gelmiş bir takımdı, bunun yeni bir hava katacağını biliyorduk öyle de oldu. İlk yarı golü bulduk, bundan sonraki süreçte oynanan oyundan hiç memnun değilim, inanılmaz pas hataları yaptık” dedi.

Karşılaşmada oyuncularının topu fazla kendilerinde tutamadıklarını da ifade eden Taşdemir, “Topun bizde birazcık kalması maçı çok erken kapatabilmemizi sağlayabilirdi, maalesef onu yapamadık. Dolayısıyla golü bulduktan sonra devre bitene kadar oynanan oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı başında çok net bir gol pozisyonu verdik ama bundan sonra tüm ipleri elimize aldığımızı düşünüyorum. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı. Kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.