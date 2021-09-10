banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı.

Spor 10.09.2021, 14:15
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı.


Milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar tamamlandı. Bugün İstanbul’a gidecek olan sarı-siyahlılarda hedef ise puan veya puanlarla dönmek. Lig tarihinde 9. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, oynanan 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Beşiktaş ile 1 de beraberliği bulunan Malatya temsilcisi, 6 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bu mücadelelerde kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, siyah-beyazlıların filelerini 4 kez havalandırabildi. Yeni sezona evinde Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep FK galibiyeti ile ligde 6 puanla 7. sırada yer alıyor.


Beşiktaş’a karşı tek galibiyetini 15 Aralık 2019’da deplasmanda alan Yeni Malatayaspor, yarın da bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkacak.


Saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0