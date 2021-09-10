Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tamamlandı.

Milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar tamamlandı. Bugün İstanbul’a gidecek olan sarı-siyahlılarda hedef ise puan veya puanlarla dönmek. Lig tarihinde 9. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, oynanan 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Beşiktaş ile 1 de beraberliği bulunan Malatya temsilcisi, 6 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bu mücadelelerde kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, siyah-beyazlıların filelerini 4 kez havalandırabildi. Yeni sezona evinde Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep FK galibiyeti ile ligde 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’a karşı tek galibiyetini 15 Aralık 2019’da deplasmanda alan Yeni Malatayaspor, yarın da bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek.