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Yeni Malatyaspor, Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 01.09.2021, 18:26
Yeni Malatyaspor, Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek. Hoş geldin Arda" denildi.

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