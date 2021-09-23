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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına sürdürdü.

Spor 23.09.2021, 18:56
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına sürdürdü.

Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Doğu Anadolu ekibi, Antalyaspor ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacak.

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