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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 16.02.2022, 15:49
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30’da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Düz koşu ile başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. İki takım arasında daha önce oynanan 9 maçta Yeni Malatyaspor’un 2 galibiyeti bulunurken, Antalyaspor ise 5 kez galip geldi. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.
Doğu Anadolu ekibi ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.