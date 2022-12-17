Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de oynanan Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması sonrası her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor’un bu sezon ilk kez sahasında 3 puanla tanıştığı Keçiörengücü maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, kendi sahalarında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İçeride kazanamamanın verdiği stres ile karşılaşmaya çıktıklarını ve bunu sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özer, “Rakip ilk 4’te yer alıyor, deplasmanda sadece 1 maç kaybeden takıma karşı belki sezonun en erken golünü bularak galip geldik. Skoru koruma amaçlı oynadığımız oyunda rakibinde uzun topa dönmesinden sonra baya mücadele ettik. İyi mücadele örneği gösterdi futbolcularımız, hepsini yürekten kutluyorum. İç sahadaki galibiyet hasretine son verdiğimiz içinde ayrıca çok muyluyuz” dedi.

Aldıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Özer, bundan sonraki maçlara yöneleceklerini söyledi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, kendileri için önemli bir 3 puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Malatya’ya gelirken galibiyet parolası ile geldiklerini de belirten Taşkın, “Bugün maçın hemen başında 1-0 geriye düşmek bizi çok demoralize etti. Birkaç oyuncumuzun da sakatlık nedeniyle olmayışını da hissettik. Neticede bugün Malatyasporlu oyuncular galibiyeti bizden daha fazla istediler, çırpındılar iyi mücadele ettiler. Biz her zaman verdiğimiz reaksiyonu ve mücadeleyi bugün gösteremedik. Malatyaspor’a almış olduğu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum, kümede kalma yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Takım olarak her zaman gösterdikleri reaksiyonu bugün gösteremediklerini de vurgulayan Taşkın, “Bizde neden bugün istediğimiz reaksiyonu gösteremedik, neden istediğimiz gibi mücadele edemedik ilk önce ben teknik ekibimle birlikte kendi analizimi yapmak zorundayım. Tabi biz bir şeyleri doğru yapmadık onu görüyorum. Daha sonra oyunculara geçeceğiz, neden bu şekilde bir mücadele ortaya koydular. Ama bizi bu zaman kadar 29 puanla yukarılara taşıyan da bu oyuncu gurubu. Zaman zaman onlarında kötü oynamaya hakları oluyor. Biz bir ekibiz ekibin de içinde işler zaman zaman iyi gitmiyor gerekli analizlerimiz yapıp yolumuza bakacağız” diye konuştu.