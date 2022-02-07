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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağını açıkladı.
Spor 07.02.2022, 18:43
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağını açıkladı.