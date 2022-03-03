Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın Adana Demirspor’u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Süper Lig’de 17 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Topladığı 17 puanla ligin son sırasında yer alan Doğu Anadolu temsilcisi güçlü rakibine karşı galip gelerek moral bulmak istiyor.

İki ekibin aralarında oynadıkları 5 maçta Yeni Malatyaspor’un 2, Adana Demirspor’un ise 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde bugün çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan karar gereği, stadyumlara girişlerde istenen Hes kodu ve aşı şartı da kaldırıldı. Alınan karar ile ilgili Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda stadyumlara girişlerde HES sorgulaması yapılmadan ve aşı şartı aranmadan seyirci alınacaktır. Ayrıca stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır" denildi.