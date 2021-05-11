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Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor
Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Spor 11.05.2021, 11:11
Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 40 haftada 44 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında mağlubiyet yaşamıyor. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 sezonunda sahasında oynayacağı son müsabakaysa bu gün saat 20.30 da oynanacak Hatayspor karşılaşması olacak.