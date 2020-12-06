Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahasında üst üste çalımlar atarak rakiplerini geçen Adem Büyük'ün kaleye doğru gönderdiği top Ponck'a çarparak filelerle buluştu. 1-1

52. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.

58. dakikada İrfan Can'ın yaptığı ortaya Mahmut kafayı vurdu, seken topu kale önündeki Demba Ba'dan önce uzaklaştıran Hadebe, yüzde yüzlük golü önledi.

63. dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Umut kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

72. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası içerisine attığı kafa pasına hareketlenen Tetteh'in dokunuşunu kaleci Mert uzaklaştırdı.

83. dakikada İrfan Can'ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

89. dakikada Tetteh'in ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Ahmet Ildız'ın kullandığı kornerde topa yükselen Hadebe'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.

90+3. dakikada Demba Ba'nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Ertaç kurtardı.

90+7. dakikada Aleksic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Semih Kaya, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Youssouf Ndayishimiye (Ahmed Ildız dk. 85), Benjamin Tetteh (Moryke Fofana dk. 90+7 ?), Kubilay Kanatsızkuş (Olcay Şahan dk. 76), Adem Büyük (Jetmir Topalli dk. 85) Umut Bulut

Yedekler: Berk Yıldız, Wallece, Guido Herrera, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

M.Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım (Danijel Aleksic dk. 87 ?), Carlos Ponck, Martin Skrtel, Rafael, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 87 ?) İrfan Can Kahveci, Giuliano (Enzo Crivelli dk. 68) Nacer Chadli (Kerim Frei dk. 87 ?), Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen (Deniz Türüç dk. 58)

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike Okechukwu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Giuliano (dk. 45) (M.Başakşehir), Ponck (dk. 49 K.K.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Fredrik Gulbrandsen, İrfan Can (M.Başakşehir), Adem Büyük, Tetteh, Topalli (Yeni Malatyaspor)

Başakşehir'in 3 puan hasreti 5 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ve Leipzig'e mağlup oldu. Okan Buruk'un takımında 3 puan hasreti toplamda 5 maça çıkmış durumda.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti üç maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, geçtiğimiz hafta ise 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı.

M.Başakşehir, bugün de Malatya'dan 1 puanla ayrılarak galip gelememe serisini sürdürdü ve zirve yarışında önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de kayıp

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmaya hasret. H Grubu üçüncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United'ı, Fatih Terim Stadı'nda 2-1 ile geçen turuncu-lacivertli takım, sonraki iki maçta ise iyi oyununu skora yansıtamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Old Trafford'da Manchester'a 4-1 yenilirken, sahasında ise Leipzig'e son dakikalarda Sörloth'un attığı golle 4-3 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, böylelikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam son 5 maçta kazanamadı ve bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.