Yeni Adana Stadyumu’nda hibrit çim serimi başladı
ADANA’DA YAPIMINA 2014 YILINDA BAŞLANAN UEFA STANDARTLARINDAKİ 33 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUMDA KOLTUK MONTAJI VE SAHA DRENAJ ÇALIŞMALARININ ARDINDAN HİBRİT ÇİM SERİMİNE BAŞLANILDI.
Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmalarının ardından hibrit çim serimine başlanıldı. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.
Adana’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda artık sona gelindi. Sarıçam ilçesinde inşaatı süren stadyum, 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edildi. 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlanan stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.
Yaklaşık 6 yıldır inşaatı süren stadyum için yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 yılı içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.
Stadyumda işçiler saha drenaj çalışmalarını tamamladı. Koltuk montajlarının devam ettiği stadyumda bu hafta ise hibrit çim serimi başladı. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.
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