Yener İnce: "Abdülkerim Bardakcı için yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı hakkında yaptığı açıklamada, "Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik" dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kulübün sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Abdülkerim’in milli takımda doktorlara baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ve o süreç içerisinde iki gün gibi müşahede süresi geçirdiğini söyleyen Yener, "Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber. Milli takımla ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takımlara çağrıldıktan sonra, oyuncu oraya teslim olduğu andan itibaren orasının sağlık ekibinin gözetimindedir, oranın insiyatifindedir. Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan’da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı" ifadelerini kullandı.