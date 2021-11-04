Yazık oldu Galatasaray!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.
FEGHOULI'NIN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Temsilcimizin beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topu alan Halil’in ceza yayı dışına verdiği topta Feghouli’nin direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkardı.
18. dakikada Morutan’ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kerem’in plase vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada sol taraftan açılan ortada ceza sahası içinde Lisakovich’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
35. dakikada Cicaldau’nun savunma arkasına attığı topta ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan van Aanholt’un vuruşunda top kaleci Guilherme’de kaldı.
43. dakikada Patrick van Aanholt’un pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli’nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer xx, Bekim Zogaj xx, Jonas Erni xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xx, Olimpiu Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Nenakhov xx, Borinov xx, Jedvaj xx, Rybus xx, Kerk xx, Maradishvili xx, Beka xx, Rybchinskii xx, Lisakovich xx, Zhemaletdinov xx
Yedekler: Khudyakov, Andrey Savin, Murilo Paim, Silyanov, Petrov, Chyorny, Smolov, Kamano
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Sofiane Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Nenakhov, Jedvaj (Lokomotiv