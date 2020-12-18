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Yayıncı kuruluşa protesto
Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçı başlama vuruşunda iki takım futbolcuları 60 saniye topa dokunmayarak yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunları protesto etti.
Spor 18.12.2020, 19:08
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Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçı başlama vuruşunda iki takım futbolcuları 60 saniye topa dokunmayarak yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunları protesto etti.Süper Lig Kulüpler Birliği ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda başlama düdüğüyle birlikte futbolcuların 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıklamıştı. Süper Lig’de haftanın açılış maçı olan Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşmasında iki takım futbolcuları 60 saniye boyunca topa dokunmadı. Protestonun ardından müsabakaya Galatasaraylı futbolcuların paslaşmasıyla başladı.
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|26
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|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
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|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
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|12
|17
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|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
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|11
|15
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|12
|14
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|12
|14
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|11
|11
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|11
|11
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|11
|10
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|12
|9
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|11
|8
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|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
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|11
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