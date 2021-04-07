Yatabare ligdeki 9. golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon dokuzuncu kez ağları sarstı.

Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor’da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 47. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki dokuzuncu golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.

Karşılaşma 4-2 Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi.