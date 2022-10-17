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Yatabare ligdeki 2. golünü attı
DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.
Spor 17.10.2022, 22:03
DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.
Süper Lig’de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor’da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 35. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.
Karşılaşma 3-0 Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi.