banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

Yatabare 10. kez ağları sarstı

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mustapha Yatabare, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon onuncu kez fileleri havalandırdı.

Spor 11.04.2021, 17:26
2
Yatabare 10. kez ağları sarstı

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mustapha Yatabare, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon onuncu kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor’da deneyimli oyuncu Mustapha Yatabare rakip fileleri sarstı. Müsabakanın 27. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki onuncu golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı ve secdeye gitti.

Karşılaşma 3-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık