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Yasir Subaşı, Kayserispor’a veda etti

Kayserispor ile sözleşmesi sonlandıktan sonra Konyaspor ile sözleşme yapan Karahan Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Spor 14.06.2022, 08:52
Yasir Subaşı, Kayserispor’a veda etti

Kayserispor ile sözleşmesi sonlandıktan sonra Konyaspor ile sözleşme yapan Karahan Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda Konyaspor forması giyecek olan defans oyuncusu Yasir Subaşı, Kayserispor camiasına veda etti. Son 3 sezondur Kayserispor forması giyen Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini açıkladı. Karahan Yasir Subaşı yaptığı paylaşımda, “3 yıldır formasını giymekten mutluluk duyduğum ve futbol hayatım adına önemli tecrübeler edindiğim Kayserispor’a veda ediyorum. Her şeyin en güzeline layık olan başta taraftara, başkana, yöneticilere, beraber çalıştığım bütün hocalara, aynı formayı terlettiğim takım arkadaşlarıma, bize emek ve destek veren personelimize teşekkür ediyorum. Tüm Kayserispor camiasına bundan sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın” dedi.

Karahan Yasir Subaşı, Kayserispor forması ile 3 yılda hem ligde hem de kupada olmak üzere 54 maçta forma giydi.

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