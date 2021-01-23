Yasin Söğüt: “Oyun ve mücadeleden memnunuz”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Sögüt, Ankaraspor maçının ardından, "Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz" dedi.

Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 18. haftasında Ankaraspor ile karşılaştı. Müsabaka 0-0’lık eşitlikle golsüz tamamlandı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, “Maça önde basma planıyla çıktık. 15 dakika iyi yaptık. Üretmek istedik ama üretemedik. İkinci bölgedeki mücadele oyunuyla devam etti. Bu süreç içerisinde rakibimize pozisyon vermedik diyebiliriz. Bize maçı getirecek pozisyonlarımız oluştu. Kazanmak için çıktık ama olmadı. Uzun zamandır kazanamıyoruz ama ilerideki maçlarda bununda üstesinden geleceğiz. Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz” şeklinde konuştu.