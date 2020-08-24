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Yasin Pehlivan, Çaykur Rizespor’da
TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ÇAYKUR RİZESPOR, GEÇTİĞİMİZ SEZON GENÇLERBİRLİĞİ FORMASI GİYEN YASİN PEHLİVAN'I KADROSUNA KATTI.
Spor 24.08.2020, 17:58
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Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan’ı kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan’ı kadrosuna kattı. Avusturya Milli Takımı’nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava’da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor’da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı transfer için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.
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