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Yasin Öztekin ile “soru-cevap”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’da kariyerinin en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu Yasin Öztekin, bilinmeyen yönleri ve merak edilen konular hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Spor 23.02.2022, 14:38
Yasin Öztekin ile “soru-cevap”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’da kariyerinin en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu Yasin Öztekin, bilinmeyen yönleri ve merak edilen konular hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 24 maçta 13 gol atıp ve 5 asist yapan Yasin Öztekin, 34 yaşında kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Kariyeri boyunca 106 gol atan Yasin Öztekin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

“En sevdiğim yemek: Eşimin yaptığı makarna”

En sevdiği ve sevmediği yemek sorusuna cevap veren deneyimli kanat forvet Yasin Öztekin, “Yemekten hoşlandığım çok yemek var. En sevdiğim yemek makarna. Yalnız bu eşimin yaptığı makarna. En sevmediğim yemek konusunda bir fikrim yok. Bence yemeklerin hepsi güzel. Sevmediğim bir yemek yok.”

“Oynadığım en yetenekli futbolcu: Rosicky, Pienaar ve Sneijder”

Oynadığı en yetenekli futbolcular sorusuna cevap veren Yasin Öztekin, “Türkiye’de bana çok yardımcı olan Wesley Sneijder vardı. Saha içinde ve dışında bir ağabey gibiydi” dedi.

“Oynadığım en gaddar futbolcu: Felipe Melo”

Birlikte ve rakip olarak oynadığı oyuncular arasında en gaddar futbolcunun Felipe Melo olduğuna dikkat çeken Yasin Öztekin, “Oynadığım en gaddar futbolcu Felipe Melo’ydu. Lakabı; Pitbull. Oyunu çok hoşuma gidiyordu. Bazen çok ters bir insan olabiliyordu ama sonuçta sahada onunla birlikte oynamak bir güç veriyordu. 6 numarada oynuyordu ve onun sahada olması bizlere güç katıyordu. Rakip takım da biraz çekiniyordu. Melo aslında özünde iyi bir insan ama bazen çok sert olabiliyor. Hem oyununu hem de kişiliğini beğeniyorum” diye konuştu.

“En çok bir şeyler öğrendiğim hoca Jurgen Klopp”

Jurgen Kolpp’tan öğrendiği bilgileri hala kullandığını dile getiren Öztekin, “Futbol kariyerimde birçok hocayla çalıştım. En çok bir şeyler öğrendiğim hoca; Jurgen Klopp. Bunu söylerken bugün bile o dönemde yaptığımız idmanı yapıyorum. Bana çok fayda sağlıyor. Ne yaptığımı açıklamayacağım. Türkiye’de o kadar hocayla çalıştım ki herkesten bir şeyler öğrendim. Herkesin iyi yanı ve zaafları var. O yüzden herkesten bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tüm hocalara bana kattıkları için teşekkür ediyorum. İyi de olsa kötü de olsa sonuçta tecrübe kazandık” şeklinde konuştu.

Messi mi Ronaldo mu?

Klasikleşen Messi ve Ronaldo sorusuna da cevap veren Yasin Öztekin, “Christiano Ronaldo desem Lionel Messi’ye ayıp olacak. Stil olarak ve diğer özelliklerini de göz önüne alırsak tabi ki Ronaldo. Kendine çok iyi bakıyor. Elinden gelenin en iyisini her zaman yapıyor. Çok istekli ve arzulu. Her maçta hırslı görüyorum o da çok hoşuma gidiyor. Ronaldo şu anda 37 yaşında ve hala devam ediyor. O yüzden Ronaldo’yu çok beğeniyorum. Messi de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Hagi mi Alex mi?

Hagi mi Alex mi sorusuna da içtenlikle cevap veren Öztekin, “Alex De Sauza’ya karşı oynadım. Çok değişik bir oyuncuydu. Sahada sakin duruyor ama yaptıkları işler bence muhteşemdi. Alex’in verdiği paslar, oyun stili ve anlayışı üst düzeydi. Gheorghe Hagi’yi ise Almanya’da küçükken televizyondan izleme şansı buldum. O dönem Galatasaray, Avrupa’da mücadele ediyordu. O zaman da şutlarını çok beğeniyordum. 2’si de Türkiye’ye gelmiş en iyi yabancı oyunculardan. 2‘si arasında seçim yapmak istemiyorum. Çünkü ikisi de Türkiye’ye damga vurmuş oyuncular” açıklamasında bulundu.

Yasin Öztekin’i en çok zorlayan defans oyuncusu

Kendisini en çok zorlayan savunma oyuncuları sorusuna özgüvenli bir cevap veren Yasin Öztekin, “Beni zorlayan birkaç defans oyuncusu vardı. Çekindiğim değil de zorlandığım, ikili mücadelede iyi olanlar vardı. Beni zorlamaları değil de benim hazır olmamam bence zorluyordu. O yüzden hazır olduğumda kim olursa maça iyi konsantre olursam yüzde 95 bir sıkıntı yaşamıyorum. İsim vereceksek Gökhan Gönül ileri çok çıkıyordu. Çok ofansifti. ’Ben mi çıkayım onu mu tutayım’ diye düşünüyordum. Göztepe’de Gassama’nın da 2’li mücadelesi çok iyiydi. Tüm rakip oyunculara saygı duyuyorum. Hepsiyle de güzel güzel anılar biriktirdik” dedi.

Yakında 35. yaşına girecek olan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin, en şık ve en kötü giyinen futbolcular sorusunda ise şu ifadeleri kullandı:

“En şık giyinen çok kişi var. Kötü giyinen de çok kişi var. Futbolcular genelde spor giyiniyor. Ben de spor giyiniyorum. İdmandan eve gidiyorum. Şık ve kötü giyinenler var ama isim vermek istemiyorum.”

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