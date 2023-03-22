Yasin Öztekin, formasına kavuşuyor

Yaşadığı ayak bileği sakatlığından dolayı üç maçtır Göztepe formasını giyemeyen Yasin Öztekin, Tuzlaspor müsabakasıyla formasına tekrar kavuşması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımının en önemli gol silahı oldu. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 22 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilen antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Yasin Öztekin, o günden sonra sarı-kırmızılı ekibin oynadığı 3 lig maçını da kaçırdı. Bu durum üzerine yoğun bir tedavi süreci başlatan Göztepe, oyuncuyu bu hafta gerçekleştirilen antrenmanlara yetiştirdi. Teknik heyetin kararı doğrultusunda ise tecrübeli kanat oyuncusunun Tuzlaspor maçında forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak. Öte yandan 35 yaşındaki yıldız, Tuzlaspor deplasmanında gol atması durumunda 2 ay sonra gol sevinci yaşamış olacak.