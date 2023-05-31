Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı
SPOR TOTO 1. LİG EKİPLERİNDEN GÖZTEPE’NİN BAŞARILI OYUNCUSU YASİN ÖZTEKİN, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA ESKİ TAKIMI GALATASARAY’IN, SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
Spor 31.05.2023, 13:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin başarılı oyuncusu Yasin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski takımı Galatasaray’ın, Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
Göztepe’nin 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın zaferini sosyal medyadan kutladı. Tecrübeli oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk görselinin altına ‘Tebrikler Şanlı Galatasaray’ yazısını ekledi ve takipçileriyle paylaştı.
2014-2015 ile 2017-2018 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Öztekin, İstanbul ekibiyle 6 kupa kazanmıştı.