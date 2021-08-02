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Yasemin Adar bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı.

Spor 02.08.2021, 15:19
Yasemin Adar bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 10. gün müsabakalarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Makuhari Messe’deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier’i tuş eden milli güreşçi Yasemin Adar, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Serbest stil 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu olarak da adını Türk spor tarihine yazdırdı.
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