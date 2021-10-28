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Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

- Turnuvada, 12. yılın Gross birincileri kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde Hasan Karagöz, gençlerde ise Bartu Olcan Çiğdem oldu

Spor 28.10.2021, 14:16
Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'da 12. yılın Gross birincileri kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde Hasan Karagöz, gençlerde ise Bartu Olcan Çiğdem olarak belirlendi.

Yapı Kredi Özel Bankacılık açıklamasına göre, Banka, gelenekselleşen Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası ile bu yıl da golf sporuna olan desteğine devam ediyor. Golf sporunun geniş kitlelere yayılması hedefiyle her yıl golfseverleri bir araya getiren Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın 12. yılında kazananlar belli oldu.

16-17 Ekim'de İstanbul Golf Kulübü'nün organizasyonu ile düzenlenen turnuvada, golf camiası Marmara Golf Sahası'nda buluştu. Turnuvada, 12. yılın Gross birincileri kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde Hasan Karagöz, gençlerde ise Bartu Olcan Çiğdem olarak belirlendi.

Erkekler A kategorisinde zirveye çıkan isim Levent Uzun oldu. 23 oyuncunun mücadele verdiği kategoride Engin Taviloğlu ikinci olurken, Hasan Karagöz de üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde Süleyman Abay birinci, Jonathan Beard ikinci ve Hakan Güleç üçüncü sırayı aldı. Erkekler C kategorisinde ise ilk Gürsel Öngören birincilik kupasını kazandı. İsmail Dengiz ikinci olurken, Muhammed Ali Aydın da üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar A kategorisinde 15 isim sıralamaya dahil oldu. Tülay Turhan birinci, Elif Kırçuval ikinci ve Zeynep Çelikoğlu üçüncü olarak belirlendi. Kadınlar B kategorisinde Klaudia Sapmaz birinci, Ayşegül Özdoğan ikinci ve Semra Özeker ise üçüncü oldu.

Münir Subarlas Senyör kategorisinde birinci olurken, Bartu Olcan Çiğdem Gençler Gross Şampiyonu oldu. Deniz Sapmaz'ın ikinci sırayı aldığı bu kategoride, Merve Üçerler üçüncülüğü elde etti. Gençler kategorisinde ise Lidya Atalay zirveye çıktı. Merve Üçerler bu kategoride ikinci, Tunç Aslan ise üçüncü sırayı aldı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nda "Özel Ödüller" de sahiplerini buldu. Deniz Sapmaz, Kadınlar En Uzun Vuruş'u kaydederken, Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü'nü Armağan Çetindaş aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş'a Levent Uzun imza atarken, Bayrağa En Yakın 2. Vuruş Ödülü'nü de Deniz Sapmaz aldı.

Gross birincilerine ödüllerini Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Aslı Celep verdi.



#Yapı Kredi Özel Bankacılık #Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası
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