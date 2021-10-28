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YAPI KREDİ ÖZEL BANKACILIK GOLF TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

apı Kredi Özel Bankacılık, gelenekselleşen Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası ile bu yıl da golf sporuna olan desteğine devam ediyor. Golf sporunun geniş kitlelere yayılması hedefiyle her yıl golf severleri bir araya getiren Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası’nın 12. yılında kazananlar belli oldu. 16-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Golf Kulübü’nün organizasyonu ile düzenlenen ve bu sene 12. yaşını kutlayan turnuvada, golf camiası Marmara Golf Sahası’nda buluştu.

Spor 28.10.2021, 15:56
YAPI KREDİ ÖZEL BANKACILIK GOLF TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Golf tutkunlarını bir araya getiren Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası’da 12. yılın Gross Birincileri kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde Hasan Karagöz, gençlerde ise Bartu Olcan Çiğdem oldu.

Erkekler A Kategorisi’nde zirveye çıkan isim Levent Uzun oldu. 23 oyuncunun mücadele verdiği bu kategoride Engin Taviloğlu ikinci olurken, Hasan Karagöz de üçüncü oldu. Erkekler B Kategorisi’nde Süleyman Abay birinci olurken, Jonathan Beard ikinci, Hakan Güleç üçüncü oldu. Erkekler C kategorisinde ise ilk Gürsel Öngören birincilik kupasını kazandı. İsmail Dengiz ikinci olurken, Muhammed Ali Aydın da üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar A Kategorisi’nde 15 isim sıralamaya dahil oldu. Tülay Turhan birinci oldu. Sıralamayı Elif Kırçuval ve Zeynep Çelikoğlu takip etti. Kadınlar B kategorisinde Klaudia Sapmaz şampiyon olurken, Ayşegül Özdoğan ikinci, Semra Özeker ise üçüncü oldu.

Münir Subarlas Senyör kategorisinde birinci olurken, Bartu Olcan Çiğdem Gençler Gross Şampiyonu oldu. Deniz Sapmaz'ın ikinci sırayı aldığı bu kategoride, Merve Üçerler üçüncülüğü elde etti. Gençler kategorisinde ise Lidya Atalay zirveye çıktı. Merve Üçerler bu kategoride ikinci, Tunç Aslan ise üçüncü oldu.

Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası’nda “Özel Ödüller” de sahiplerini buldu. Deniz Sapmaz, Kadınlar En Uzun Vuruş’u kaydederken, Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü’nü Armağan Çetindaş aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş’a Levent Uzun imza atarken, Bayrağa En Yakın 2. Vuruş Ödülü'nü de Deniz Sapmaz elde etti.

Gross Birincileri ödüllerini Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Aslı Celep’in elinden aldı.

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