banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!

Yankı Erel, Rusya’da şampiyon

Rusya’da düzenlenen Grand Palace Cup’ta milli tenisçi Yankı Erel, tekler şampiyonu oldu.

Spor 18.04.2021, 16:32
2
Yankı Erel, Rusya’da şampiyon

Rusya’da düzenlenen Grand Palace Cup’ta milli tenisçi Yankı Erel, tekler şampiyonu oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu’nun toplamda 15 bin Dolar ödüllü turnuvası Grand Palace Cup’ta kariyerinin ikinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Sert zeminde düzenlenen turnuvada Moldovalı ve Çek rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Yankı Erel, çeyrek finalde Sarp Ağabigün ile mücadele etti. Erel, Ağabigün’ü ve ardından karşılaştığı Sloven raket Matic Spec’i yenerek adını finale yazdırdı. Finale kadar set kaybı yaşamadan gelen 20 yaşındaki Erel, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov’u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu