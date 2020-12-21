Son Dakika
Biden ve ABD'yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız
Yanal: "İyi oyunla sonuca gittik"
FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahada oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.
Spor 21.12.2020, 21:59
6
FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahada oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.
Süper Lig’in 13. Haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçın başı ve sonundaki 10’ar dakikayı alırsak, kalan 70 dakikada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.Rakibe istediğini kabul ettiren, istediği oyunu ortaya koyan bir takımın sahada olduğunu ifade eden Yanal, “İstediğimiz oyunu oynayarak sonuca gittik. Sayılmayan gol rakibi oldukça heyecanlandırdı. Coşturdu, umutlandırdı. O dakikadan sonra biz de yükseldik. Bu verilmeyen gol pozisyonlarını da rakibe vermemeliydik. Takımımın eleştirebileceğim tek yönü buydu. Oyuncularım istediğimi her şeyi sahada yaptılar. Kısa süre içinde kendilerini işlerine bu kadar veren oyuncularım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ve pozitif futbolumuzu her hafta tekrarlamalıyız amacımız bu” diye konuştu.
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü