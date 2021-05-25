Yamaha R25 Kadınlar Kupası, 29-30 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak

Yamaha R25 Kadınlar Kupası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Ülkü Yarış Pistinde gerçekleşecek.

Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Yamaha Motor Türkiye, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu (Dünya Supersport şampiyonu) işbirliği ile R25 Kadınlar Kupası’nın ilkini düzenliyor. Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen, daha önce fırsat elde edemeyen kadın yarışçılar için önemli bir fırsat sunan Yamaha R25 Kadınlar Kupası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Ülkü Yarış Pistinde gerçekleşecek. Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışı içerisinde düzenlenecek kupada her yaştan kadın yarışçılar katılabilecek. Aynı zamanda Avrupa Kadınlar Kupası’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz ile piste çıkma şansı yakalayacak kadınlar önemli bir deneyim elde edecek.

Bekir Yunus Uçar: "Kadınların cesaretlerini piste taşıyacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünyada motosiklet sektörünün lider firmaları arasında yer alan Yamaha sponsorluğunda düzenleyeceğimiz kupada amacımız kadınların kendilerine olan güvenlerini, cesaretlerini piste taşımalarına olanak sağlamak. Kadınların özellikle motor sporları yapıyor olma fikri aileleri tarafından çok da sıcak karşılanmamakta ve bu nedenle fazla teşvik edilmemekteler. Kupada bu hafta sonu yer alacak kadınlara başarılar diliyorum" diye konuştu.