Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında kıyasıya mücadele devam ediyor

Çameli Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında 71 sporcu kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Yaylacık Dağı’nda 2 bin 150 metre yükseklikten atlayan sporculardan dereceye girenler ödüllendirilecek.

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı’ndan 2 bin 150 metre yükseklikten Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında 71 sporcu 4 günü geride bıraktı. Kıyasıya devam eden mücadelede sporcular ilk gün Burdur ili Gölhisar ilçesine, ikinci gün Tefenni ilçesi, üçüncü gün Gölhisar, dördüncü gün Tefenni ilçesine iniş gerçekleştirildi. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel şölenler oluşturdu. Uçuş rotası için Yaylacık Dağı’ndan atlayan sporcular, Denizli semalarında uçtukları rotalarını en hızlı tamamlayanlar 3 Eylül Cumartesi günü ödüllendirilecek.

Artun Bayrak: “Yabancılarla birlikte yarışmak mükemmel bir his”

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan eski milli sporcu Artun Bayrak, “Çameli çok yakın olduğu için sürekli buraya gelip uçuyoruz. Genellikle dünyada çok böyle yerde uçtum. Ama Çameli yüksek bir potansiyele sahiptir. Öğrenciler için biraz daha zor kalkış alanıdır. Ama genel olarak üst seviye pilotlar için mükemmel bir yerdir. Güzel bir etkinlik, yabancılar geldikçe biz daha bilgi paylaşarak, daha iyi kendimizi ilerletebiliyoruz. Sürekli birbirimizle uçtuğumuz halde çok fazla performansımızı yükseltemiyoruz ya da eksikliklerimizi göremiyoruz. Ama tabii ki yabancılarla birlikte yarışmak mükemmel bir his” diye konuştu.

Ömer İlman: “Bu güzelliğin önümüzdeki yıllarda devam etmesini istiyoruz”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Bugün gerçekten çok güzel bir organizasyona Çameli olarak ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada rüzgar yönüyle bakıldığı zaman sayılı pistlerden birisidir. Çok güzel yeni düzenlemeler de yapıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a da çok teşekkür ediyoruz. Bu pistin yapımında, gelişmesinde büyük emekleri var. Sporun gelişmesi adına, Çameli ilçesinin gelişmesi için zaten doğa sporlarının birçok çeşitlerinin yapılabildiği ortam var. Bu şampiyonanın önümüzdeki yıllarda yapılacak şampiyonalarda vesile olacağını umut ediyoruz. Bu güzelliğin önümüzdeki yıllarda devam etmesini istiyoruz. Sporun başarıya ulaşması ve centilmence mücadelenin sonunda kazasız belasız yarışmalarını temenni ediyorum” dedi.

Can Mark: “Farklı pilotlarla uçmak çok güzel”

Amerika’dan yarışmaya katılan Can Mark, “İlk Çameli uçuş alanından uçuyorum. Çok güzel bir uçuştu. Çok mutluyum burada olduğum için, farklı pilotlarla uçmak çok güzel” şeklinde konuştu.