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Yalova’da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbola geri dönüş kapsamındaki çalışması olan ‘Haydi Geleceğe’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Spor 24.09.2021, 17:19
Yalova’da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbola geri dönüş kapsamındaki çalışması olan ‘Haydi Geleceğe’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbola geri dönüş adımları ‘Haydi Geleceğe’ projesinin tanıtımı yapıldı. Terma City’deki organizasyona Yalova Valisi Muammer Erol, Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Terma City Ceo’su Tevfik Talas’ın yanı sıra Türk futbolunun duayen isimleri Güvenç Kurtar ve Ömer Kaner de katıldı.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, projeyle Türk futbolu ve Milli Takıma oyuncu kazandırmak istediklerini belirterek, “Gayemiz Yalova futboluna en iyi şekilde hizmet etmek. Bu bir başlangıç. Yalova futbolunu geliştirmek için çok çalışacağız. Çok daha özel projelerimizi hayata geçirerek Yalova futbolunu ayağa kaldıracağız” diye konuştu

Erbul’un ardından söz alan proje sorumlusu Yılmaz Kalaycı, projenin faaliyetleri ve hedeflerini anlattı. Yalova Valisi Muammer Erol ve Terma City Ceo’su Tevfik Talas da söz alarak projenin destekçisi olduklarını dile getirdi. Pandemi sonrasında hayata geçen ‘Haydi Geleceğe’ projesi kapsamında düzenlenen minik kramponlar turnuvası sonrasında organizasyon komitesinin seçtiği 23 sporcu tanıtıldı.

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