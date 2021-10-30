banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Yalçın: “Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

Spor 30.10.2021, 19:32
Yalçın: “Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuncuları ile nasıl mücadele etmeleri gerektiğini konuştuğunu ancak çok bir şey değişmediğini gördüklerini belirterek, “Kazanmak amacı ile geldik. Son maçta morallendik, konsantrasyonumuz da iyiydi. Daha fazla mücadele edebilir, topla oynayabilirdik. Deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunlarımız var. Oyuncularımla konuştum, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ancak maçlara baktığımız çok bir şey değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, kaptırdığımız topla basit bir gol yedik. Ama futbol hatalar oyunu, bazen oyuncular düşüyor oyun içerisinde. İyi bir gün olmadı bizim için. Neleri düzeltebiliriz, değiştirebiliriz, nasıl telafi ederiz artık ona bakacağız” dedi.

Yalçın attıkları golün VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesi ile iptal edilmesi ile ilgili olarak, “Pozisyonu bilmiyorum, şimdi yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Cüneyt hoca ile ilgili değil ama sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. İnanılmaz hatalar, yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım hepsini es geçti, hiç birini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular saha da, yere yatan, ölmüş gibi davranıp, bir saniye sonra öteki atakta oyuna girip aynı performansa devam eden oyuncular. Tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor. Pozisyonu bilmiyorum belki gol belki ofsayt. Tam bakmadım ben ne olduğuna. Zaten çokta önemli değil sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada. Gol olup olmaması çok şey ifade etmiyor” dedi.

Oyuna giren oyuncuların çok katkı yapmadığını hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, “Biz elimizden geldiğince performanslara ve bireysel performanslara bakıyoruz. Oyunun gidişatına göre yeni oyuncuları oyuna atıyoruz. Öndeysek başka, gerideysek başka şeyler düşünüyoruz. Bugünde oyundan düşen oyuncuları çıkardık. Atiba’nın zaten sakatlığı vardı, oyundan almayı gerek gördük, daha başka bir şey olmasın diye. Oyuna giren oyuncular çok katkı yapmadı. Oyuna giren oyuncular oyuna katkı yaparsa doğru, yapmazlarsa yanlış değişiklik oluyor. Elimizde ki oyuna sokabilecek oyuncular geçirdik zaten. Daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Oyuncuların hangi camia da olduğunu biraz daha anlamaları lazım. Hatalarımıza, neleri yanlış yaptığımıza bakıp en kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Valencia 12 16
10. Barcelona 10 15
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3